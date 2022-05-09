Телеведущая Леся Никитюк опубликовала новые сторис, показав, какой подарок приготовила маме на День матери.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и других проектов. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным и уже за знаменитостью следят миллионы украинцев. А в этот раз Леся решила опубликовать несколько сторис, рассказав, какой подарок подготовила для мамы на День матери.

Звезда рассказала, что на День матери приехал ее друг, который привез все для покраски. Поэтому мама Кэт будет на праздник красивой.



"Мамочка моя на День матери будет красотка", - сказала Леся.

На втором фото можно уже увидеть маму с покрашенными волосами и фольгой.

"Говорит, зачем мне те подарки. Пусть война закончится", - написано было в публикации.

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