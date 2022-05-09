Як пише Politeka.net, артист поділився у своєму Instagram сильним постом на тему такого улюбленого росіянами свята. У ньому Барських зазначив, що насправді для Росії 9 травня – не День Перемоги, а День Ганьби.

"Поки весь цивілізований світ вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні, Росія влаштовує сатанинський бал на Красній площі і зводить їх так звану одноосібну перемогу в абсолют", - пояснив Барських.

Він додав, що зараз Росія також використовує пов'язані з Другою світовою гасла для виправдання своїх диких військових злочинів в Україні.

"Саме під гаслом «звільнення від фашизму» вони вже третій місяць бомблять території суверенної держави Україна, займаючи міста і розстрілюючи мирних жителів", - підкреслив Барських.

Він додав, що 9 травня маргінальні прихильника Путіна і війни в Україні можуть виходити на вулиці багатьох європейських міст зі своєю новою символікою – буквою «Z». Барських нагадав усім іноземцям про те, що будь – які подібні акції-провоєнні, а не антивоєнні.

Нагадаємо, росіяни атакували українську ведучу Наталію Мосейчук.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко вразив підтримкою України, тисячі людей вийшли на вулицю.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і Решки" Коля Серга пояснив, чому пішов захищати Україну.