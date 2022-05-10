Українська телеведуча, співачка і кума Дзідзьо Оля Цибульська записала відеозвернення в Instagram-сторіс, яким підбадьорила українців. Артистка розповіла, що їй дуже добре вдома, а Україна – найкраще місце на Землі. Так що заодно закликала всіх повертатися додому.

"На свіжу голову подумала. Дуже добре вдома. Ця війна закінчиться нашою перемогою. Обов'язково! І ми далі заживемо ще крутіше. Завжди, де б не була, де б мені не пропонували роботу за кордоном, я завжди вибирала Україну. І зараз вибираю. І хочу, щоб Ви вибирали. Всі, хто, як і я в Україні, і всі, хто за кордоном, і дуже сумує – повертайтеся", - каже Цибульська у своєму зверненні.

Також у своїх сторіс Оля запропонувала шанувальникам називати дати, а сама показувала, що робила в цей день. Так, співачка виклала кадри проведення часу з сином Нестором, розповіла, як запізнилася на зйомку і як приїхала в Херсон у грудні. Судячи з кадрів, до війни у зірки було дуже насичене життя, сповнене турботи про синьо і роботи.

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