Украинская телеведущая, певица и кума Дзидзьо Оля Цибульская записала видеообращение в Instagram-сторис, которым подбодрила украинцев. Артистка рассказала, что ей очень хорошо дома, а Украина – лучшее место на Земле. Так что заодно призвала всех возвращаться домой.

"На свежую голову подумала. Очень хорошо дома. Эта война закончится нашей победой. Обязательно! И мы дальше заживем еще круче. Всегда, где бы не была, где бы мне не предлагали работу за границей, я всегда выбирала Украину. И сейчас выбираю. И хочу, чтобы вы выбирали. Все, кто, как и я в Украине, и все, кто за границей, и очень скучает – возвращайтесь", - говорит Цибульская в своем обращении.

Также в своих сторис Оля предложила поклонникам называть даты, а сама показывала, что делала в этот день. Так, певица выложила кадры времяпровождения с сыном Нестором, рассказала, как опоздала на съемку и как приехала в Херсон в декабре. Судя по кадрам, до войны у звезды была очень насыщенная жизнь, полна заботы о сине и работы.

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