Танцюрист, який після початку війни надів військову форму і відправився захищати Україну, поділився у своєму Instagram важливим постом, повідомляє Politeka.net. У ньому Дікусар розповів про людей, які зараз як ніхто інший підтримують армію.
"Саме волонтери є найпотужнішим паливом для наших ЗСУ! Співучасть всіх вільних, мислячих і усвідомлених українців і всіх інших, в країні і поза нею, дозволяє нам швидко трансформуватися і стати більш ефективними в боротьбі за виживання нації. Отже, не зупиняйтеся брати і сестри!!!", - звернувся Дікусар до тих, хто зараз допомагає бійцям.
У коментарях українці підтримали хореографа.
"Без вас не буде нас. Спасибі, що дозволяєте нам бути українцями", "Тримайтеся. Ви наші герої! Перемога близько", "Діма, пиши частіше, ми ж любимо тебе і щиро хвилюємося! Бережи тебе і хлопців, Господь!", "Спасибі вам, наші герої! Віримо в вас і перемогу! Працюємо в тилу разом з вами", - пишуть люди.
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