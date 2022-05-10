Відомий український хореограф і зірка шоу «Танці з зірками» Дмитро Дікусар розповів про те, як зараз важливі волонтери.

Танцюрист, який після початку війни надів військову форму і відправився захищати Україну, поділився у своєму Instagram важливим постом, повідомляє Politeka.net. У ньому Дікусар розповів про людей, які зараз як ніхто інший підтримують армію.

"Саме волонтери є найпотужнішим паливом для наших ЗСУ! Співучасть всіх вільних, мислячих і усвідомлених українців і всіх інших, в країні і поза нею, дозволяє нам швидко трансформуватися і стати більш ефективними в боротьбі за виживання нації. Отже, не зупиняйтеся брати і сестри!!!", - звернувся Дікусар до тих, хто зараз допомагає бійцям.

У коментарях українці підтримали хореографа.

"Без вас не буде нас. Спасибі, що дозволяєте нам бути українцями", "Тримайтеся. Ви наші герої! Перемога близько", "Діма, пиши частіше, ми ж любимо тебе і щиро хвилюємося! Бережи тебе і хлопців, Господь!", "Спасибі вам, наші герої! Віримо в вас і перемогу! Працюємо в тилу разом з вами", - пишуть люди.

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