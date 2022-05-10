Известный украинский хореограф и звезда шоу «Танці з зірками» Дмитрий Дикусар рассказал о том, как сейчас важны волонтеры.

Танцор, который после начала войны надел военную форму и отправился защищать Украину, поделился в своем Инстаграм важным постом, сообщает Politeka.net. В нем Дикусар рассказал о людях, которые сейчас как никто другой поддерживают армию.

«Именно волонтеры являются самым мощным топливом для наших ВСУ! Соучастие всех свободных, мыслящих и осознанных украинцев и всех других, в стране и вне ее, позволяет нам быстро трансформироваться и стать более эффективными в борьбе за выживание нации. Итак, не останавливайтесь братья и сестры!!!», - обратился Дикусар к тем, кто сейчас помогает бойцам.

В комментариях украинцы поддержали хореографа.

«Без вас не будет нас. Спасибо, что позволяете нам быть украинцами», «Держитесь. Вы наши герои! Победа близко», «Дима, пиши почаще, мы ведь любим тебя и искренне волнуемся! Береги тебя и ребят, Господь!», «Спасибо вам, наши герои! Верим в вас и победу! Работаем в тылу вместе с вами», - пишут люди.

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