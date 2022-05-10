Христина Остапчук на своїй сторінці в мережі Інстаграмм показала, як вони з чоловіком провели день перед від'їздом.

Як повідомляє Politeka.net, Володимир Остапчук з дружиною поїхав з Києва, подалі від обстрілів і гарячих точок, де вони зайнялися волонтерством. Зараз вони знаходяться в Ужгороді у відносній безпеці. Христина Остапчук на своїй сторінці в мережі Інстаграмм показала, як вони з чоловіком провели день перед від'їздом.

Телеведучий Володимир Остапчук і його дружина Христина повертаються додому до Києва. За день до від'їзду вони вирішили насолодитися тишею і спокоєм Ужгорода. Парочка, що народжені один для одного, не тільки погуляла по кварталах старого міста, а й побалувала себе чашкою кави.

Христина Остапчук також зізналася, що не змогла собі відмовити в маленькій дівчачій радості і відправилася на шопінг. Перед дзеркалом в примірювальній вона покрасувалася в блакитних широких джинсах, кедах і футболці-поло бежевого кольору. До свого образу Христина підібрала аксесуари: сережки, кільця і ремінь кольору карамелі.

"Згадала, що я дівчинка. І пішла трошки себе порадувати перед від'їздом. З Києва я поїхала 24 лютого абсолютно без речей", - додала Христина Остапчук.

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