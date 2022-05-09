У понеділок, 9 травня, рф влаштувала в москві масштабний парад до Дня Перемоги. Не все пішло за планом: авіапарад з літаком "судного дня" довелося скасувати через нібито погані погодні умови, а путін почав виправдовувати рішення почати війну проти України.

Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", посміявся над росіянами, розмістивши на своїй сторінці в Instagram короткий фрагмент шоу «ДжонсоНьюз».

"Коротко про парад на росіі 💛💙", — лаконічно підписав Остапчук відео.

В цьому шоу Остапчук зазвичай в сатиричному тоні подає інформацію про російських окупантів та їхніх посіпак та висміює ворожу пропаганду.

"Росія вперед...ногами!", — каже Остапчук в кадрі та починає сміятися.

Українці в коментарях підтримали ведучого: "Інакше і бути не може! Слава Україні!".

Нагадаємо, дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука прийняла кардинальне рішення.

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