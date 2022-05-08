Як пише Politeka.net, телеведучий Володимир Остапчук є зіркою телеканалу"Україна". Зірка вів такі успішні проекти як" Співають всі "і" Маска", а зараз зайнятий шоу"Джонсоньюз". З самого початку війни Остапчук відправився в тероборону, а дружину відправив на захід України. Не забуває зірка і про Instagram, де активно веде сторінку, а цього разу показав, який водій йому попався в Ужгороді.
"Вжух і я в Ужгороді", - написав Остапчук.
"Хто тут у нас є. Приветики. Мій водій, п'ятірочку поставлю тобі, зірочок, в додатку", - пожартував Володимир, показуючи дружину, яка була за кермом автомобіля.
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