Как сообщает Politeka.net, Владимир Остапчук с женой уехал из Киева, подальше от обстрелов и горячих точек, где они занялись волонтерством. Сейчас они находятся в Ужгороде в относительной безопасности. Кристина Остапчук на своей странице в сети Инстаграмм показала, как они с мужем провели день перед отьездом.
Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Кристина возвращаются домой в Киев. За день до отьезда они решили насладиться тишиной и спокойствием Ужгорода. Парочка, что рождены друг для друга, не только погуляла по кварталам старого города, но и побаловала себя чашечкой кофе.
Кристина Остапчук также призналась, что не смогла себе отказать в маленькой девчачьей радости и отправилась на шопинг. Перед зеркалом в примерочной она покрасовалась в голубых широких джинсах, кедах и футболке-поло бежевого цвета. К своему образу Кристина подобрала аксессуары: серьги, кольца и ремень цвета карамели.
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"Вспомнила, что я девочка. И пошла немножко себя порадовать перед отъездом. Из Киева я уехала 24 февраля абсолютно без вещей", - добавила Кристина Остапчук.
Напомним, Остапчук едко подколол россиян из-за парада 9 мая, красноречивое видео.
Как сообщала Politeka, Остапчук похвастался водителем, которого "отхватил" в Ужгороде.
Также Politeka писала, жена ведущего "Маски" Остапчука честно ответила, как чувствует себя болеющий отец.