Як пише Politeka.net, Христина Гірник та Володимир Остапчук одружилися у 2020 році. Зараз ведучий "Маски" захищає Україну, вступивши в тероборону. А Христина активно висвітлює те, що відбувається в Україні, ділячись кадрами в Instagram. А цього разу дружина Остапчука вирішила відповісти на запитання фанатів.
"Як себе почуває ваш батько? Де зараз ваші брати / сестри?",- запитав фанат.
"Спасибі, татові краще, пішов на поправку. Ой, У мене ж все по світу розкидані. Угорщина, США", - написала Христина.
"Як себе почуваєте?",- запитав другий фанат.
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"Сьогодні емоційно не дуже, але вже йду на поправку. Ще зрозуміла, що після прильоту ракети в Закарпаття, мене почав лякати шум і звук, сподіваюся, що це не надовго", - написала Христина.
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