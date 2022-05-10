Телеведуча Катя Осадча, яка з початку війни голосно проявила свою громадянську позицію і почала допомагати людям в Україні, поділилася в своєму Instagram милим фото. Цей кадр був зроблений, коли телезірка була вагітна на останніх термінах, але продовжувала знімати свою програму "Світське життя".

У підписі до фотографії Осадча написала зворушливий пост про те, що її авторській програмі виповнилося вже 17 років, а також розповіла, що в її телефоні багато "фотографій з минулого життя".

"У телефоні Багато фотографій з минулого життя. Плаття, посмішки, багато зйомок... Таке безтурботне життя без повітряної тривоги, без сліз, без порожнечі всередині. Без неможливості зупинити цю несправедливість. Сьогодні 17 років програмі Світське життя. Рівно 17 років тому вперше вийшли в ефір. За цей час було так багато потрясінь – дві революції, пандемія і війна, і все це ми переживали разом. Я вірю, що перемога скоро і нашими героями будуть нові зірки, нові герої, які зараз ризикують життям заради нас з вами!", - написала Катя Осадча.

Вона також привітала свою команду з цією річницею. За словами Каті, зараз всі ці люди займаються волонтерством. "Дівчата, я неймовірно вдячна за вашу роботу і велике серце. Найтемніший час перед світанком, а світанок зовсім скоро... ми всі віримо. Фото з Дня Незалежності, вірю, що скоро наші фото знову будуть кольоровими. Перемога скоро", - підсумувала телезірка.

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