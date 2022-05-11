Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - відома українська телеведуча, яка з перших днів вторгнення розповідає у себе на сторінці в Instagram про звірства російських окупантів на наших землях. Також артистка показує зворушливі і повчальні відео, бажаючи розкрити правду.

Деякі з роликів засмутили навіть Дмитра Монатіка і екс-дружину Потапа, Ірину Горову. Вони відзначили, сто подонбие випадки-просто приголомшливі. У ролику видно повідомлення, які діти писали загиблому батькові.

"Вічна пам'ять всім загиблим. Дай Бог сил витримати це дітям" - написала телеведуча.

У мережі також підтримали і згадали запроданку Повалій, яка виступала вчора для окупантів на святі дев'ятого травня: "😭 хочу щоб цей текст снився Таїсії Повалій до кінця її нікчемних днів. Щоночі; це невимовна біль😢; як боляче.... ❤ ️ 🩹 ; це не передати словами 😭; Боже, бідні люди, як же боляче читати😭 😭 скільки людей не з нами, яке горе😭».

Також відзначимо, Єфросиніна на початку війни прийняла важливе рішення-залишатися в Україні і робити все можливе для своєї країни. І сьогодні, 8 травня, Маша розповіла, чому вважала себе поганою мамою, опублікувавши новий пост в Instagram.

Ми писали, Єфросиніна розписала, як росіянам реабілітуватися перед усім світом

А ще Politeka повідомляла, що Полякова здивувалася, хто прийшов на її концерт у Німеччині, відео

Також Politeka писала, що Єфросиніна розповів про розкол у російському шоу-бізнесі