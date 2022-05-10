Сьогодні, 10 травня, відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022, який пройде в італійському місті Турин.

Подивитись трансляцію Євробачення-2022 можна просто в застосунку «Дія», пише Politeka.net з посиланням на повідомлення у офіційному телеграм-каналі Сервісу державних послуг «Дія».

«Дія - Вмикайте Дія.TV і вболівайте за Україну», - йдеться у повідомленні про те, як подивитись Єфробачення-2022 у Дія.

Повідомляється, що нещодавно до Дія.TV долучився ще один телеканал — UA: КУЛЬТУРА.

«Саме на ньому сьогодні транслюватимуть перший півфінал Євробачення о 22:00. Долучайтеся до перегляду, Україна виступає під номером 6», - йдеться у повідомленні.

Отже, як подивитися Євробачення-2022 в Дії:

1. Зайдіть у застосунок та натисніть Послуги

2. Виберіть Дія.TV та клікніть на UA: КУЛЬТУРА

Сьогодні та 12 травня буде пряма трансляція півфіналів конкурсу, а 14 травня — фінал.

Представники 17 країн змагаються за 10 путівок до фіналу конкурсу. Головним фаворитом вважається український гурт Kalush Orchestra з композицією "Stefania".

Росія і Білорусь участі у конкурсі не приймають. Наступного дня після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Європейський союз мовлення (організатор "Євробачення") виключив Росію з конкурсу. Після цього Росія вийшла із ЄВС.

Білорусі було відмовлено у праві виступати на конкурсі у 2021 році.

Нагадаємо, букмекери оголосили, які шанси у Kalush Orchestra.