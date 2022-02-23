Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці "suspilne.eurovision" в Instagram повідомили рішення Організаційного комітету Нацвідбору про те, що після дискваліфікації Аліни Паш Україну на "Євробаченні" в Турині буде представляти гурт "Kalush Orchestra", які зайняли друге місце. Зауважимо, що саме "Kalush Orchestra" отримали найвищий бал від глядачів - 8.

"Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", - заявив засновник гурту та вокаліст Олег Псюк.

Українці почали активно коментувати таке рішення, були й такі, хто був проти "Kalush Orchestra" на "Євробаченні-2022": "Краще б уже ніхто не їхав", "Ганьба", "Хлопців обрали люди. Нехай все буде добре, успіху! 🤞🤞🤞🤞", "Аліну не допустили, а цих незрозумілих хлопців можна😢вони теж багато чого порушили", "Ну таке собі 🤢", "Погано, дуже погано 🤦🏼 жодного разу не було так соромно за нашого представника 😐", "Ганьба, такого з часів Гринджолів ще не було", "гіршого варіанту не могло й бути, "дякую" суспільному і гурту каліч оркестра за те, що осоромите Україну👏👏👏", "Ну нехай в Європі подивляться, якого представника вибрала Україна, і орнуть по повній. А нас могла представляти талановита співачка, яка могла принести нам перемогу. Але ви зламали, захейтили її. Але це не відміняє того, що вона найкраща, а Калуш посміховисько. Незрозуміло, хто міг голосувати за таке".

Раніше Politeka повідомляла, що Приходько емоційно звернулася до Kalush Orchestra, які їдуть на Євробачення: "Смердіти будуть вище даху".

Нагадаємо, що Притула висловив Осадчій, що думає про Kalush Orchestra після скандалу: "Чесно кажучи..."

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