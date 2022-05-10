Сьогодні, 10, травня, у день першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022, букмекери оголосили фаворитів.

Як пише Politeka.net, перші три сходинки зайняли Україна, Греція та Нідерланди. Відповідна статистика опублікована на офіційному сайті Eurovision World.

Так, згідно з опублікованими даними, українській реп-групі Kalush Orchestra обіцяють 55% перемоги. У Греції 17%, а у Нідерландів лише 7%.

Замикає першу п'ятірку представник Португалії Maro, якому букмекери обіцяють 3% на перемогу.

У свою чергу українські слухачі у коментарях зізнаються, що також вболівають за Польшу.

«Колись кожна друга пісня на євро була, як у Греції, а тепер це щось таке феноменальне», «Мій топ 5 1 півфіналу: 1 Греція 2 Нідерланди 3 Австрія 4 Україна 5 Норвегія», «Мені в першому півфінал до вподоби тільки Норвегія, Нідерланди, Україна та Албанія. А Греція взагалі на 10 місці», - діляться своїми думками користувачі соцмереж.

Нагадаємо, перший півфінал музичного конкурсу "Євробачення-2022" пройде у Турині у вівторок увечері, 10 травня.

Український гурт виступатиме під номером 6. Початок о 22:00.

Де і коли дивитися. Онлайн можна:

- У телеефірі UA: Культура (є у додатку «Дія»)

- На Facebook-сторінці (https://www.facebook.com/suspilne.eurovision) Євробачення

На сайті (https://eurovision.ua/) Суспільне Євробачення

На YouTube-каналі (https://www.youtube.com/channel/UCHTl8A94cnvWKGntLjhSIHA) Євробачення Україна

Слухати: на хвилях (https://www.facebook.com/prominfm) Радіо Промінь.

Представники 17 країн змагаються за 10 путівок до фіналу конкурсу. Головним фаворитом вважається український гурт Kalush Orchestra з композицією "Stefania".

Росі і Білорусь участі у конкурсі не приймають. Наступного дня після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Європейський союз мовлення (організатор "Євробачення") виключив Росію з конкурсу. Після цього Росія вийшла із ЄВС.

Білорусі було відмовлено у праві виступати на конкурсі у 2021 році.

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