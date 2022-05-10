Сегодня, 10 мая, состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2022, который пройдет в итальянском городе Турин.

Посмотреть трансляцию Евровидения-2022 можно прямо в приложении «Дія», пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение в официальном телеграмм-канале Сервиса государственных услуг «Дія».

«Дія - Включайте Дія.TV и болейте за Украину», - говорится в сообщении о том, как посмотреть Єфробачення-2022 в Дії.

Сообщается, что недавно к Дія.TV присоединился еще один телеканал — UA: КУЛЬТУРА.

"Именно на нем сегодня будут транслировать Первый полуфинал Евровидения в 22:00. Присоединяйтесь к просмотру, Украина выступает под номером 6», - говорится в сообщении.

Итак, как посмотреть Евровидение-2022 в Дії:

1. Зайдите в приложение и нажмите Услуги

2. Выберите Дія.TV и кликните на UA: КУЛЬТУРА

Сегодня и 12 мая будет прямая трансляция полуфиналов конкурса, а 14 мая — финал.

Представители 17 стран соревнуются за 10 путевок в финал конкурса. Главным фаворитом считается украинская группа Kalush Orchestra с композицией "Stefania".

Россия и Беларусь участия в конкурсе не принимают. На следующий день после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Европейский союз вещания (организатор "Евровидения") исключил Россию из конкурса. После этого Россия вышла из ЕВС.

Беларуси было отказано в праве выступать на конкурсе в 2021 году.

Напомним, букмекеры объявили, каковы шансы у Kalush Orchestra.