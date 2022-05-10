Посмотреть трансляцию Евровидения-2022 можно прямо в приложении «Дія», пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение в официальном телеграмм-канале Сервиса государственных услуг «Дія».
«Дія - Включайте Дія.TV и болейте за Украину», - говорится в сообщении о том, как посмотреть Єфробачення-2022 в Дії.
Сообщается, что недавно к Дія.TV присоединился еще один телеканал — UA: КУЛЬТУРА.
"Именно на нем сегодня будут транслировать Первый полуфинал Евровидения в 22:00. Присоединяйтесь к просмотру, Украина выступает под номером 6», - говорится в сообщении.
Итак, как посмотреть Евровидение-2022 в Дії:
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1. Зайдите в приложение и нажмите Услуги
2. Выберите Дія.TV и кликните на UA: КУЛЬТУРА
Сегодня и 12 мая будет прямая трансляция полуфиналов конкурса, а 14 мая — финал.
Представители 17 стран соревнуются за 10 путевок в финал конкурса. Главным фаворитом считается украинская группа Kalush Orchestra с композицией "Stefania".
Россия и Беларусь участия в конкурсе не принимают. На следующий день после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Европейский союз вещания (организатор "Евровидения") исключил Россию из конкурса. После этого Россия вышла из ЕВС.
Беларуси было отказано в праве выступать на конкурсе в 2021 году.
Напомним, букмекеры объявили, каковы шансы у Kalush Orchestra.