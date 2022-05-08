Як пише Politeka.net, група Kalush стала представником України на" Євробаченні 2022 " в Італії після того, як Аліна Паш зняла свою кандидатуру через низку скандалів. Колектив попри війну підготувався до виступу на в Турині, де пройде конкурс. І сьогодні, восьмого травня, на церемонії відкриття "Євробачення" в Італії з'явився гурт Kalush.
На відео, яке опублікував "УНІАН", ведучі представили колектив, після чого їх натовп у Турині зустрів оваціями.
До цього ми повідомляли, що група Kalush показала кілька кадрів, як готується до Євробачення. Нові фото колектив опублікував в Instagram.
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"Кожен день у нас по 10-15 інтерв'ю, репетиції, даємо правки по світлу, камерам, віджеїнгу і т.д. дуже щільний графік, робимо все можливе, щоб представити нашу країну якнайкраще. Хто зараз в Європі? Будете голосувати", - зазначено було в публікації.
Нагадаємо, соліст Kalush Orchestra став добровольцем, відео
Також Politeka писала, що на Євробачення відправляють Kalush Orchestra, українці збунтувалися
А ще Politeka повідомляла, що Приходько емоційно звернулася до Kalush Orchestra, які їдуть на Євробачення