Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - популярна українська актриса, яка перемогла на проекті "Танці з зірками" в одному з сезонів, а також була першою "Холостячкою". Артистка продовжує дивувати своїми ролями і любить розповідати про життя в Instagram.

Довгий час Мішина не знімалася ні в яких фільмах з очевидних причин, а лише недавно почала відновлювати роботу з улюбленою кіноіндустрією і може похвалитися цікавими моментами. Тепер Ксенії є чим відволіктися:

"Ось так починається мій день, з цим сценарієм. Багато тексту англомовного, нічого не вимовляю, але все буде добре. Хочеться показати вам наше місце, де знімаємо, умови. Знімаємо ось зараз в гаражі сьогодні, машини цікаві теж, подивіться.

А ось вам момент зі сцени, де я говорю. Трохи так показала» - розповідає Мішина.

Раніше в День Матері Мішина вирішила показати свого сина Платона. Опублікувала кадр Ксенія в своєму Instagram.

"Мама – я не знаю більш сильного слова в цьому світі. Я не знаю, що може бути сильніше маминої любові, захисту, сміливості. Сьогодні 74-й день, коли мами нашої країни відчайдушно борються за життя і майбутнє своїх дітей. 74 день, коли мільйони мам нашої країни не поруч зі своїми чоловіками. Хтось на території України перебуває під постійною загрозою життю, хтось за кордоном у повній невідомості",-написала Мішина під фото.

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