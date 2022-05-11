Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - популярная украинская актриса, которая победила на проекте "Танці з зірками" в одном из сезонов, а также была первой "Холостячкой". Артистка продолжает удивлять своими ролями и любит рассказывать о жизни в Инстаграм.

Долгое время Мишина не снималась ни в каких фильмах по очевидным причинам, а лишь недавно начала возобновлять работу с любимой киноиндустрией и может похвастаться интересными моментами. Теперь Ксении есть чем отвлечься:

«Вот так начинается мой день, с этим сценарием. Много текста англоязычного, ничего не выговариваю, но все будет хорошо. Хочется показать вам наше место, где снимаем, условия. Снимаем вот сейчас в гараже сегодня, машины интересные тоже, посмотрите.

А вот вам момент из сцены, где я говорю. Немного так показала» - рассказывает Мишина.

Ранее в день Матери Мишина решила показать своего сына Платона. Опубликовала кадр Ксения в своем Инстаграм.

"Мама – я не знаю более сильного слова в этом мире. Я не знаю, что может быть сильнее маминой любви, защиты, смелости. Сегодня 74-й день, когда мамы нашей страны отчаянно борются за жизнь и будущее своих детей. 74 день, когда миллионы мам нашей страны не рядом со своими мужчинами. Кто-то на территории Украины находится под постоянной угрозой жизни, кто-то за границей в полной неизвестности", - написала Мишина под фото.

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