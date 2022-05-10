Зібрані кошти передадуть до благодійного фонду Yellow-Blue Foundation, який підтримує постраждалих у війні українців.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала виставила на аукціон особливу сукню - вона стала родзинкою Євробачення у 2017 році, яке проходило в Києві. Всю виручку виконавиця передасть ЗСУ і постраждалим від війни українцям.



Наряд Джамали стане ключовим лотом благодійного аукціону, який запускає Catawiki. Він проходитиме з вівторка, 10 травня по середу, 18 травня (22:00, Київ) на сайті catawiki.com.

Всього буде представлено 11 речей від учасників Євробачення різних років. Зібрані кошти передадуть до благодійного фонду Yellow-Blue Foundation, який підтримує постраждалих у війні українців.

"Для мене це більше, ніж просто річ, це справжній витвір мистецтва, в якому зійшлися традиції та історія моєї країни", - додала Джамала у підписі до знімків.

Нагадаємо, Джамала засумувала за кордоном і показала, хто чекає її в Тернополі.

Як писала Politeka, Джамала з всесвітньо відомими артистами почала збирати гроші українцям.

Також Politeka писала, що Джамала розповіла, як і куди з дітьми втекла з України.