Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала выставила на аукцион особое платье - оно стало изюминкой Евровидения в 2017 году, которое проходило в Киеве. Всю выручку исполнительница передаст ВСУ и пострадавшим от войны украинцам.
Наряд Джамалы станет ключевым лотом благотворительного аукциона, который запускает Catawiki. Он будет проходить со вторника, 10 мая по среду, 18 мая (22:00, Киев) на сайте catawiki.com.
Всего будет представлено 11 вещей от участников Евровидения разных лет. Собранные средства передадут в благотворительный фонд Yellow-Blue Foundation, который поддерживает пострадавших в войне украинцев.
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"Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны", - добавила Джамала в подписи к снимкам.
Напомним, Джамала загрустила за границей и показала, кто ждет ее в Тернополе.
Как писала Politeka, Джамала с всемирно известными артистами принялась собирать деньги украинцам.
Также Politeka писала, что Джамала рассказала, как и куда с детьми бежала из Украины.