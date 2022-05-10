Собранные средства передадут в благотворительный фонд Yellow-Blue Foundation, который поддерживает пострадавших в войне украинцев.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала выставила на аукцион особое платье - оно стало изюминкой Евровидения в 2017 году, которое проходило в Киеве. Всю выручку исполнительница передаст ВСУ и пострадавшим от войны украинцам.



Наряд Джамалы станет ключевым лотом благотворительного аукциона, который запускает Catawiki. Он будет проходить со вторника, 10 мая по среду, 18 мая (22:00, Киев) на сайте catawiki.com.

Всего будет представлено 11 вещей от участников Евровидения разных лет. Собранные средства передадут в благотворительный фонд Yellow-Blue Foundation, который поддерживает пострадавших в войне украинцев.

"Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны", - добавила Джамала в подписи к снимкам.

Напомним, Джамала загрустила за границей и показала, кто ждет ее в Тернополе.

Как писала Politeka, Джамала с всемирно известными артистами принялась собирать деньги украинцам.

Также Politeka писала, что Джамала рассказала, как и куда с детьми бежала из Украины.