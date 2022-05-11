Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук-успішний український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість на початку війни відразу пішов записуватися в тероборону і служить для захисту України. При цьому дружину зірка відправив до Ужгорода, щоб вона залишалася в безпеці. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу показав своє тренування.
На кадрах можна побачити Остапчука, який зайнятий боксом зі своїм тренером.
"Кажу, Юра, головне, не вимотай мене, мені ще в дорогу через 10 хвилин", - написав Володимир в сторіс.
На другому сторіс Остапчук вже підтягувався, будучи в шортах і футболці.
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