Как пишет Politeka.net, телеведущий Владимир Остапчук является звездой телеканала "Украина". Звезда вел такие успешные проекты как "Співають всі" и "Маска", а сейчас занят шоу "Джонсоньюз". С самого начала войны Остапчук отправился в тероборону, а жену отправил на запад Украины. Не забывает звезда и об Инстаграм, где активно ведет страничку, а в этот раз показал, какой водитель ему попался в Ужгороде.

"Вжух и я в Ужгороде", - написал Остапчук.

"Кто тут у нас есть. Приветики. Мой водитель, пятерочку поставлю тебе, звездочек, в приложении", - подшутил Владимир, показывая жену, которая была за рулем автомобиля.

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