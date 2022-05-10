Як повідомляє Politeka.net, представник України на Євробачення 2022, група Kalush Orchestra, виступить 10 травня у першому півфіналі пісенного конкурсу. У зв'язку з цією подією українська телеведуча Катя Осадча звернулася до українців у всіх куточках земної кулі з проханням дивитися конкурс і підтримати наших учасників.
Конкурс розпочнеться о 22: 00 за київським часом.
"Наші хлопці Kalush Orchestra виступатимуть шостими. Зараз за кордоном знаходиться велика кількість українців і більшість з них має телефони. Тому, якщо ви за кордоном голосуйте за Kalush Orchestrа. і залучайте своїх знайомих, людей навколо. Україна переможе. Україна переможе не тільки на Євробаченні, Україна переможе у війні. Ось це головне!", - закликала Катя Осадча.
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Варто відзначити, що букмекери дали прогноз на перший півфінал Євробачення. Серед тих, хто може вийти у фінал - Україна, Греція, Норвегія, Нідерланди, Вірменія, Португалія, Албанія, Молдова, Латвія, Австрія.
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