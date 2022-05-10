Телеведущая Катя Осадчая обратилась к украинцам во всех уголках земного шара.

Как сообщает Politeka.net, представитель Украины на Евровидении 2022, группа Kalush Orchestra, выступит 10 мая в первом полуфинале песенного конкурса. В связи с этим событием украинская телеведущая Катя Осадчая обратилась к украинцам во всех уголках земного шара с просьбой смотреть конкурс и поддержать наших участников.

Конкурс начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Наши ребята Kalush Orchestra будут выступать шестыми. Сейчас за границей находится большое количество украинцев и большинство из них имеет телефоны. Поэтому, если вы за границей голосуйте за Kalush Orchestra. И привлекайте своих знакомых, людей вокруг. Украина победит. Украина победит не только на Евровидении, Украина победит в войне. Вот это главное!", - призвала Катя Осадчая.

Стоит отметить, что букмекеры дали прогноз на первый полуфинал Евровидения. Среди тех, кто может выйти в финал - Украина, Греция, Норвегия, Нидерланды, Армения, Португалия, Албания, Молдова, Латвия, Австрия.

Напомним, что Катя Осадчая вспомнила свою телевизионную жизнь со съемками и платьями.

Как сообщала Politeka, Осадчая предложила лишить Повалий украинского гражданства.

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