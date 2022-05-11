Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко-внучка легенди українського шоу-бізнесу Софії Ротару. Дівчина живе в Нью-Йорку, де вчиться і робить перші кроки в модельному бізнесі. У Соні вже є наречений-мільйонер, який потрапляв до списку Форбс. Не забуває дівчина і про Instagram, де активно веде блог, ділиться фотосесіями та особистими кадрами. За онукою Ротару стежать десятки тисяч фанатів і Соня намагається їх не розчаровувати, ділячись постійно новим контентом.

А цього разу красуня поділилася фото, на якому показала стильний лук в леопардових штанях і футболці з відкритим плечем. Образ Соня доповнила стильним плащем, який вирішила не застібати. Ефектний лук внучка Ротару опублікувала в сторіс Instagram.

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