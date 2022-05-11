Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - внучка легенды украинского шоу-бизнеса Софии Ротару. Девушка живет в Нью-Йорке, где учится и делает первые шаги в модельном бизнесе. У Сони уже есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс. Не забывает девушка и об Инстаграм, где активно ведет блог, делится фотосессиями и личными кадрами. За внучкой Ротару следят десятки тысяч фанатов и Соня старается их не разочаровывать, делясь постоянно новым контентом.

А в этот раз красотка поделилась фото, на котором показала стильный лук в леопардовых штанах и футболке с открытым плечом. Образ Соня дополнила стильным плащом, который решила не застегивать. Эффектный лук внучка Ротару опубликовала в сторис Инстаграм.

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