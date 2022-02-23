Как пишет Politeka.net Соня Евдокименко - дочь Руслана Евдокименко, единственного сына Национальной легенды Украины Софии Ротару. Сейчас девушке 20 лет и Соня выросла настоящей красоткой. Евдокименко живет и учится в Нью-Йорке, США, где также делает первые шаги в модельной карьере. У внучки Ротару уже есть жених, который даже входил в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где активно ведет блог и радует фанатов многим интересным, а в этот раз показала, как встречает закат в мегаполисе.

На кадрах Соня была в сапогах и куртке, капюшон от которой накинула на голову. Звезда в таком виде гуляла по городу, поднявшись по ступенькам к необычному зданию.

"Мгновения заката", - написала Евдокименко под кадрами у себя в Инстаграм, где разместила соответсвующие сторис.

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