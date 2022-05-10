Як пише Politeka.net, Анна Богдан-учасниця шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако, де їй вдалося підкорити серце головного героя і перемогти в проекті. Перемога не тільки дала дівчині любов, а й славу, адже за нею тепер стежать сотні тисяч українців в Instagram. І Анна намагається їх не розчаровувати, постійно ділячись новим контентом. Цей раз не став винятком, адже Анна поділилася фото в сторіс Instagram, розповівши, де зараз знаходиться.

"Лондон неймовірний своєю архітектурою. Поки на деякий час приїхала сюди, вирішила відволіктися і подивитися серіал "The Tudors". Серіал присвячений життю однієї династії в спортивний час з життя Англії", - написала Анна під фото.

Зірка на наступному сторі вже показала легендарне колесо огляду, яке прозвано "Лондонське око".

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