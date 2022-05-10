Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, где ей удалось покорить сердце главного героя и победить в проекте. Победа не только дала девушке любовь, но и славу, ведь за ней теперь следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. И Анна старается их не разочаровывать, постоянно делясь новым контентом. Этот раз не стал исключением, ведь Анна поделилась фото в сторис Инстаграм, рассказав, где сейчас находится.
"Лондон невероятный своей архитектурой. Пока на некоторое время приехала сюда, решила отвлечься и посмотреть сериал "The Tudors". Сериал посвящен жизни одной династии в спортное время из жизни Англии", - написала Анна под фото.
Звезда на следующем стори уже показала легендарное колесо обозрения, которое прозвано "Лондонский глаз".
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Напомним, избранница "Холостяка" Богдан показала, кто ее зацеловывает кроме любимого
А еще Politeka писала, что избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала, где они сейчас
Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан рассказала о своем знакомстве с Зеленским