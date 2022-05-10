Прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", поділилася знімком з королівською родиною.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар-відома українська прима-балерина. Зірка довгий час судить проект "Танці з зірками". Зараз артистка виступає по всій Європі, показуючи українську культуру. А сьогодні, 10 травня, Катерина поділилася кадрами з королевою, поділившись ними в Instagram.

"Чим далі від дому, тим міцніше нитка надії, яка пов'язує нас з Україною і підсилює бажання швидше повернутися додому.

Це зовсім інше відчуття від звичного туру.

Кожне уявлення, як відлуння болю, який відчуває кожен українець…

Але поки ми маємо можливість говорити, ми продовжуємо нашу мистецьку місію, яка для мене дуже важлива у сфері культурної дипломатії.

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Вчора нашу виставу солідарності відвідали Королева Швеції-Сільвія і Принц Карл Філіп.

Безмежно вдячні за допомогу і сприяння, Шведська королівська сім'я вже давно підтримує нашу країну і продовжує це робити і сьогодні!",- написала Кухар.

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