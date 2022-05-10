Як пише Politeka.net, Катерина Кухар-відома українська прима-балерина. Зірка довгий час судить проект "Танці з зірками". Зараз артистка виступає по всій Європі, показуючи українську культуру. А сьогодні, 10 травня, Катерина поділилася кадрами з королевою, поділившись ними в Instagram.
"Чим далі від дому, тим міцніше нитка надії, яка пов'язує нас з Україною і підсилює бажання швидше повернутися додому.
Це зовсім інше відчуття від звичного туру.
Кожне уявлення, як відлуння болю, який відчуває кожен українець…
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Але поки ми маємо можливість говорити, ми продовжуємо нашу мистецьку місію, яка для мене дуже важлива у сфері культурної дипломатії.
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Вчора нашу виставу солідарності відвідали Королева Швеції-Сільвія і Принц Карл Філіп.
Безмежно вдячні за допомогу і сприяння, Шведська королівська сім'я вже давно підтримує нашу країну і продовжує це робити і сьогодні!",- написала Кухар.
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