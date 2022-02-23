Прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала о проявлении патриотизма.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - популярная украинская прима-балерина, которая имеет звания Заслуженной и Народной артистки Украины. Звезда сейчас находится в Берлине, откуда рассказала о своих наблюдениях.

"Продолжу делиться с вами своими аналитическими выводами.

В какой-то момент почувствовала себя агентом-хедхантером в пачке.

Приезжая на международные конкурсы как жюри и руководитель главного балетного учреждения страны, думая в первую очередь о будущем, которое нас ждет, — твой взгляд невольно приковывают уникальные конкурсанты, которых ты мечтал бы привлечь в свою команду, как это делают футбольные клубы", - начала Кухар.





"Ведь будущее за той нацией, которая в трудные времена продолжает думать о науке и культурном наследии, о своей отрасли и ее развитии.

И в этом каждый из нас может проявить свой патриотизм!", - подытожила звезда.

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