Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - популярная украинская прима-балерина, которая имеет звания Заслуженной и Народной артистки Украины. Звезда сейчас находится в Берлине, откуда рассказала о своих наблюдениях.
"Продолжу делиться с вами своими аналитическими выводами.
В какой-то момент почувствовала себя агентом-хедхантером в пачке.
Приезжая на международные конкурсы как жюри и руководитель главного балетного учреждения страны, думая в первую очередь о будущем, которое нас ждет, — твой взгляд невольно приковывают уникальные конкурсанты, которых ты мечтал бы привлечь в свою команду, как это делают футбольные клубы", - начала Кухар.
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"Ведь будущее за той нацией, которая в трудные времена продолжает думать о науке и культурном наследии, о своей отрасли и ее развитии.
И в этом каждый из нас может проявить свой патриотизм!", - подытожила звезда.
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