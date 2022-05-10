Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина. Звезда долгое время судит проект "Танці з зірками". Сейчас артистка выступает по всей Европе, показывая украинскую культуру. А сегодня, 10 мая, Екатерина поделилась кадрами с королевой, поделившись ними в Инстаграм.

"Чем дальше от дома, тем крепче нить надежды, которая связывает нас с Украиной и усиливает желание скорее вернуться домой.

Это совсем другое ощущение от привычного тура.

Каждое представление, как эхо боли, которую испытывает каждый украинец…

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Но пока мы имеем возможность говорить, мы продолжаем нашу художественную миссию, которая для меня очень важна в сфере культурной дипломатии.

16 городов Норвегии позади и следующая страна в благотворительном туре в поддержку Украины — Швеция

Вчера наш спектакль солидарности посетили Королева Швеции — Сильвия и Принц Карл Филипп.

Безгранично благодарны за помощь и содействие, Шведская королевская семья уже давно поддерживает нашу страну и продолжает это делать и сегодня!", - написала Кухар.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" поделилась болью, с которой столкнулись многие украинцы

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" наглядно показала, кто пострадал от действий Путина

Также Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" обратилась из Берлина к украинцам