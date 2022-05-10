Представники України на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" Kalush Orchestra вже виступили в першому півфіналі конкурсу. Українські артисти вийшли на сцену під номером 06, зараз голосування добігає кінця.

На сцені PalaOlimpico в італійському Турині Kalush Orchestra виконали свою композицію Stefania. Варто відзначити, що глядачі були просто в захваті від виступу українського гурту, багато хто підспівував. З самого виходу українців на сцену глядацький зад підірвався з місць і до кінця залився гучними оплесками. Також можна помітити, що багато глядачів у залі прийшли на "Євробачення" з українськими прапорами.

Позаду Kalush Orchestra на великому екрані були очі літньої жінки зі сльозами. А "погойдування" артистів перед приспівом супроводжували "тіні з орнаментом", які повторювали рухи учасників гурту. Танці Кіліммена глядачі оцінили бурхливими оплесками. Наприкінці виступу фронтмен гурту Олег Псюк подякував усім за підтримку України.

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