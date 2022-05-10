Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица, дочь Народной артистки Украины Нины Матвиенко. С начала войны долгое время Тоня не виделась с мамой и только несколько дней назад семья воссоединилась. Матвиенко замужем за Арсеном Мирзояном, которому родила дочь Нину, которую назвали в честь бабушки. Не забывает Тоня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Матвиенко опубликовала фото со своей мамой. Как можно понять, они вместе выступали в Магдебурге, Германия. Мама выбрала прозрачный наряд, а Тоня была в плотном платье.
"Когда смотришь со сцены в зал, а там свет глаз со слезами как звездное небо, как ты в Украине. Слава Украине!", - написала Матвиенко под публикацией.
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