Телеведучий віддав данину пам'яті першому президенту України Леоніду Кравчуку, який помер на 89-му році життя.

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який разом з дружиною Катею Осадчою активно займаються волонтерством, поділився у своєму Instagram фотографією першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука.

У вівторок, 10 травня, стало відомо про те, що Леонід Кравчук помер на 89-му році життя. У своєму пості Горбунов вшанував його пам'ять і розповів, яким він був.

"Леонід Макарович був справжнім патріотом, хоч і занадто довіряв Росії! Думаю, його крім хвороби, доконала війна! Відпочивайте наш перший Президент! Зараз біля керма нашої держави гідна зміна! RIP", - написав Юрій Горбунов.

Нагадаємо, наприкінці червня 2021 року першому президенту України Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці. Після операції його стан погіршився, і Кравчука підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Після цього, стало відомо, що він перебував у реанімації в Німеччині. 10 січня 2022 року Леонід Кравчук відзначив 88-річчя.

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