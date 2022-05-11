Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который вместе с женой Катей Осадчей активно занимаются волонтерством, поделился в своем Instagram фотографией первого президента Украины Леонида Макаровича Кравчука.
Во вторник, 10 мая, стало известно о том, что Леонид Кравчук умер на 89-м году жизни. В своем посте Горбунов почтил его память и рассказал, каким он был.
"Леонид Макарович был настоящим патриотом, хоть и слишком доверял россии! Думаю, его кроме болезни, доконала война! Отдыхайте наш первый Президент! Сейчас у руля нашего государства достойная смена! RIP", - написал Юрий Горбунов.
Напомним, в конце июня 2021 года первому президенту Украины Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. После операции его состояние ухудшилось, и Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После этого, стало известно, что он находился в реанимации в Германии. 10 января 2022 года Леонид Кравчук отметил 88-летие.
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