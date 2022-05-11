Сімейне фото зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram. В кадрі Осадча постала без макіяжу, в простій білій футболці та в міцних обіймах свого чоловіка.

"Не розлучатися ніколи ❤️", — зворушливо підписала світлину Катя.

Шанувальники в коментарях захоплюються зірковою парою та діляться своїми почуттями:

"Такі точні слова";

"розумію, таке воно...життя🥺";

"Моя мрія, яка, на жаль, невідомо коли здійсниться";

"Які ви красиві❤️. Ось така має бути справжня сім'я 😍";

"Як же хочеться не розлучатися ніколи!

Ми вперше за 24 роки сімейного життя опинилися в такій довгій розлуці. Дуже непросто, але головне не втрачати спільні цілі і знати заради чого більшого все це!";

"ви дуже гарні❤".

Відзначимо, Осадча та Горбунов одружилися в 2017 році, пара виховує двох спільних синів Івана та Данила. У Каті також є дорослий син від першого шлюбу.

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