Семейное фото звезда разместила на своей странице в Instagram. В кадре Осадчая предстала без макияжа, в простой белой футболке и в крепких объятиях своего мужа.
"Не расставаться никогда ❤️", — трогательно подписала фотографию Катя.
Поклонники в комментариях восхищаются звездной парой и делятся своими чувствами:
"Такие точные слова";
"понимаю, такая она...жизнь🥺";
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"Моя мечта, которая, к сожалению, неизвестно когда осуществится";
"Какие вы красивые❤️. Вот такая должна быть настоящая семья";
"Как же хочется не расставаться никогда!
Мы впервые за 24 года семейной жизни оказались в такой долгой разлуке. Очень непросто, но главное не терять общие цели и знать ради чего большего все это!";
"вы очень красивы".
Отметим, Осадчая и Горбунов поженились в 2017 году, пара воспитывает двух общих сыновей Ивана и Даниила. У Кати также есть взрослый сын от первого брака.
Напомним, что Катя Осадчая вспомнила свою телевизионную жизнь со съемками и платьями.
Как сообщала Politeka, Осадчая предложила лишить Повалий украинского гражданства.
Также Politeka писала, что Катя Осадчая впечатлила видом с округлившимся животиком, жена Монатика оценила.