Семейное фото звезда разместила на своей странице в Instagram. В кадре Осадчая предстала без макияжа, в простой белой футболке и в крепких объятиях своего мужа.

"Не расставаться никогда ❤️", — трогательно подписала фотографию Катя.

Поклонники в комментариях восхищаются звездной парой и делятся своими чувствами:

"Такие точные слова";

"понимаю, такая она...жизнь🥺";

"Моя мечта, которая, к сожалению, неизвестно когда осуществится";

"Какие вы красивые❤️. Вот такая должна быть настоящая семья";

"Как же хочется не расставаться никогда!

Мы впервые за 24 года семейной жизни оказались в такой долгой разлуке. Очень непросто, но главное не терять общие цели и знать ради чего большего все это!";

"вы очень красивы".

Отметим, Осадчая и Горбунов поженились в 2017 году, пара воспитывает двух общих сыновей Ивана и Даниила. У Кати также есть взрослый сын от первого брака.

Напомним, что Катя Осадчая вспомнила свою телевизионную жизнь со съемками и платьями.

Как сообщала Politeka, Осадчая предложила лишить Повалий украинского гражданства.

Также Politeka писала, что Катя Осадчая впечатлила видом с округлившимся животиком, жена Монатика оценила.