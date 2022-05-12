Секретом борщу по-польськи є відсутність капусти і картоплі.



Інгредієнт:

Вода - 1,5 літри

Буряк - 1 штука

Морква - 1 штука

Петрушка корінь-1 штука

Селера корінь-1 штука

Цибуля ріпчаста - 1 штука

Масло вершкове-4 столових ложок

Томатна паста-3 столових ложок

Сметана-4 столових ложок

Борошно-2 столових ложки

Сіль - за смаком

Лавровий лист - за смаком

Зелень - за смаком

Спосіб приготування:

Буряк потрібно очистити, промити і нарізати у вигляді локшини. Після чого укласти в сотейник, влити 1 ст.л. топленого масла, 1-2 ст. л. винного оцту і тушкувати на повільному вогні. В кінці гасіння покласти перець і лавровий лист.



Шкірку буряка необхідно промити, укласти в окремий посуд, додати воду і оцет, і, не доводячи до кипіння, проварити 30-40 хвилин.

Моркву, петрушку і ріпчасту цибулю нарізати у вигляді локшини, скласти в сотейник, додати 2 ст.л. вершкового масла, 2 ст. л. томата-пюре і тушкувати до готовності.

У киплячу воду опустити тушковану моркву, цибулю, корінь петрушки і селери.

Дати закипіти, опустити тушкований буряк, борошняну пасерування, розведену водою, дапть закипіти і каструлю зрушити на край плити.

Борщ заправити сметаною, сіллю, цукром, буряковим настоєм.

Час підготовки 60-90 хвилин, час приготування 30-40 хвилин, 6-7 порцій.

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