Секретом борщу по-польськи є відсутність капусти і картоплі.
Інгредієнт:
Вода - 1,5 літри
Буряк - 1 штука
Морква - 1 штука
Петрушка корінь-1 штука
Селера корінь-1 штука
Цибуля ріпчаста - 1 штука
Масло вершкове-4 столових ложок
Томатна паста-3 столових ложок
Сметана-4 столових ложок
Борошно-2 столових ложки
Сіль - за смаком
Лавровий лист - за смаком
Зелень - за смаком
Спосіб приготування:
Буряк потрібно очистити, промити і нарізати у вигляді локшини. Після чого укласти в сотейник, влити 1 ст.л. топленого масла, 1-2 ст. л. винного оцту і тушкувати на повільному вогні. В кінці гасіння покласти перець і лавровий лист.
Шкірку буряка необхідно промити, укласти в окремий посуд, додати воду і оцет, і, не доводячи до кипіння, проварити 30-40 хвилин.
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Моркву, петрушку і ріпчасту цибулю нарізати у вигляді локшини, скласти в сотейник, додати 2 ст.л. вершкового масла, 2 ст. л. томата-пюре і тушкувати до готовності.
У киплячу воду опустити тушковану моркву, цибулю, корінь петрушки і селери.
Дати закипіти, опустити тушкований буряк, борошняну пасерування, розведену водою, дапть закипіти і каструлю зрушити на край плити.
Борщ заправити сметаною, сіллю, цукром, буряковим настоєм.
Час підготовки 60-90 хвилин, час приготування 30-40 хвилин, 6-7 порцій.
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