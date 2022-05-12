Секретом борща по-польски является отсутствие капусты и картошки.
Ингредиенты:
Вода - 1,5 литра
Свекла - 1 штука
Морковь - 1 штука
Петрушка корень - 1 шттука
Сельдерей корень - 1 штука
Лук репчатый - 1 штука
Масло сливочное - 4 столовых ложек
Томатная паста - 3 столовых ложек
Сметана - 4 столовых ложек
Мука - 2 столовых ложки
Соль - по вкусу
Лавровый лист - по вкусу
Зелень - по вкусу
Способ приготовления:
Свеклу нужно очистить, промыть и нарезать в виде лапши. После чего уложитье в сотейник, влить 1 ст. л. топленого масла, 1–2 ст. л. винного уксуса и тушить на медленном огне. В конце тушения положить перец и лавровый лист.
Кожуру свеклы необходимо промыть, уложить в отдельную посуду, добавить воду и уксус, и, не доводя до кипения, проварить 30–40 минут.
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Морковь, петрушку и репчатый лук нарезать в виде лапши, сложить в сотейник, добавить 2 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. томата-пюре и тушить до готовности.
В кипящую воду опустить тушеную морковь, лук, корень петрушки и сельдерея.
Дать вскипеть, опустить тушеную свеклу, мучную пассеровку, разведенную водой, дапть вскипеть и кастрюлю сдвинуть на край плиты.
Борщ заправить сметаной, солью, сахаром, свекольным настоем.
Время подготовки 60-90 минут, время приготовления 30-40 минут, 6-7 порций.
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