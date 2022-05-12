Секретом борща по-польски является отсутствие капусты и картошки.



Ингредиенты:

Вода - 1,5 литра

Свекла - 1 штука

Морковь - 1 штука

Петрушка корень - 1 шттука

Сельдерей корень - 1 штука

Лук репчатый - 1 штука

Масло сливочное - 4 столовых ложек

Томатная паста - 3 столовых ложек

Сметана - 4 столовых ложек

Мука - 2 столовых ложки

Соль - по вкусу

Лавровый лист - по вкусу

Зелень - по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу нужно очистить, промыть и нарезать в виде лапши. После чего уложитье в сотейник, влить 1 ст. л. топленого масла, 1–2 ст. л. винного уксуса и тушить на медленном огне. В конце тушения положить перец и лавровый лист.



Кожуру свеклы необходимо промыть, уложить в отдельную посуду, добавить воду и уксус, и, не доводя до кипения, проварить 30–40 минут.

Морковь, петрушку и репчатый лук нарезать в виде лапши, сложить в сотейник, добавить 2 ст. л. сливоч­ного масла, 2 ст. л. томата-пюре и тушить до готовности.

В кипящую воду опустить тушеную морковь, лук, корень петрушки и сельдерея.

Дать вскипеть, опустить тушеную свеклу, мучную пассеровку, разведенную водой, дапть вскипеть и кастрюлю сдвинуть на край плиты.

Борщ заправить сметаной, солью, сахаром, свекольным настоем.

Время подготовки 60-90 минут, время приготовления 30-40 минут, 6-7 порций.

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