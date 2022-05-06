Як пише Politeka.net, українці вже 71-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час ворог зазнав колосальних втрат, а зараз намагається проводити наступ під Ізюмом, взявши в оточення українські війська. Досить швидко набрала популярність жарт, що" росіяни під родзинками " - це блюдо від Клопотенко. І ось, сьогодні, п'ятого травня, Євген відреагував на даний мем, опублікувавши сторіс в своєму Instagram.

"Коли кажу, що згадки завалені, то я не те, що не перебільшую - я применшую. Тому буде вам рецепт 100% тільки спробуйте не приготувати!",- написав Клопотенко у відповіді і показав безліч скрінів зі згадками, де постять цей жарт.

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