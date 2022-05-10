Як повідомляє Politeka.net, український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко думає, що коли люди від Мексики до Франції будуть їсти борщ – це буде абсолютна перемога української культури і їжі. Для цього він зараз їздить по Європі і знайомить іноземців з українською кухнею. А також збирає гроші на благодійних заходах для українців та армії.

Зараз Євген Клопотенко знаходиться у Франції, де візьме участь у кулінарному форумі і представить Україну.

"Сьогодні відбудеться неймовірне дійство. Я буду готувати на кулінарному форумі, де багато іноземних шефів. Ну так, це хвилююче. Але головне, що я буду готувати українські страви і покажу, що таке українська кухня", - розповів Євген Клопотенко.

Євген Клопотенко також додав, що для нього це важлива місія і чергова можливість розповісти про Україну через їжу. Крім того, шеф-кухар пояснив, що не може насолоджуватися красою архітектури, поки в Україні йде війна.

Також Євген Клопотенко показав кухню, на якій йому належить готувати свої українські страви. Все це знаменитий кулінар робить все це заради України, адже у кожного з нас свій фронт.

Нагадаємо, Клопотенко розповів, як побачив міць української армії на власні очі.

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