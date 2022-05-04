Сьогодні такий корж знову повернувся на сторінки нашої історії.

Як повідомляє Politeka.net, паляницю раніше готували замість хліба в минулих століттях, переважно під час війни. Такий простий коржик знову повернувся в наші реалії, а в її основі всього 4 бюджетних інгредієнта.

Рецептом цієї випічки поділився на своїй сторінці в Instagram відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Більш докладний рецепт він виклав в Youtube.

Інгредієнти:

Спосіб приготування рецепта від Євгена Клопотенка:

1. З'єднати сухі інгредієнти.

2. Вилити кефір.

3. Добре вимішати масу до однорідності. Спочатку в мисці, а потім на робочій поверхні.

4. Зробити прямокутник і загорнути тісто в центр.

5. Духовку розігріти до 200 градусів.

6. Випікати корж 40 хвилин.

"Як тест на ідентифікацію своїх, тому що за інгредієнтами все просто, але трушною паляниця вийде тільки в українців", - підписав пост Євген Клопотенко.

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