На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відео, в якому закликала світову спільноту врятувати героїв Маріуполя.

"Почуйте голоси дітей та жінок захисників Маріуполя! Врятуйте!", — написала Могилевська під відеозверненням, в записі якого взяли участь і діти полеглих захисників "Азовсталі", і матері українських бійців.

"Ми звертаємось до міжнародного Червоного Хреста, будь ласка, допоможіть евакуювати поранених, які зараз перебувать у Маріуполі без ліків, медиків, лікарів. І бійців "Азову", які зараз героїчно тримаються, але кожна хвилина має значення. Там можна організувати евакуацію та підійти морем", — говорить співачка в кадрі.

Українці в коментарях підтримали заклик:

"Врятуйте наших 🙌молимося за них";

"Серце болить від всього цього. Збережи, Боже, Маріуполь!";

"Я знаю там є вихід, але чому не діють не можу зрозуміти. Молюся за Маріуполь та за наших захисників кожного дня, Господи помилуй Україну 🙏".

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