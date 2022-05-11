На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відео, в якому закликала світову спільноту врятувати героїв Маріуполя.
"Почуйте голоси дітей та жінок захисників Маріуполя! Врятуйте!", — написала Могилевська під відеозверненням, в записі якого взяли участь і діти полеглих захисників "Азовсталі", і матері українських бійців.
"Ми звертаємось до міжнародного Червоного Хреста, будь ласка, допоможіть евакуювати поранених, які зараз перебувать у Маріуполі без ліків, медиків, лікарів. І бійців "Азову", які зараз героїчно тримаються, але кожна хвилина має значення. Там можна організувати евакуацію та підійти морем", — говорить співачка в кадрі.
Українці в коментарях підтримали заклик:
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"Врятуйте наших 🙌молимося за них";
"Серце болить від всього цього. Збережи, Боже, Маріуполь!";
"Я знаю там є вихід, але чому не діють не можу зрозуміти. Молюся за Маріуполь та за наших захисників кожного дня, Господи помилуй Україну 🙏".
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