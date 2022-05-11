Як повідомляє Politeka.net, з початку війни рф проти України Володимир Остапчук вступив до добровольчого батальйону поліції, а його дружина Христина зайнялася волонтерською діяльністю. Пара деякий час перебувала в Ужгороді, але сьогодні вони повернулися до Києва. Про свою радість повідомила Христина Остапчук на сторінці в Instagram.
Дружина Володимира Остапчука зізналася, що їй сподобалося в Ужгороді, але її домівка у Києві і після повернення вона відчуває неймовірне тепло всередині.
"Ужгород приймав мене дуже тепло, за що я дуже вдячна, але.... Сьогодні я повернулася додому, до Києва і мені так тепло всередині, як ніколи. Я так сумувала! У нас з тобою ще стільки планів і все точно попереду залишаю цей вечір для нас, вдома, а завтра повернуся до вас! І від серця кожному бажаю повернутися у ваші домівки!", - написала Христина Остапчук у підписі до фото.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Путін змушуватиме Лукашенка вдарити по Україні: експерт назвав ймовірний напрямок для атаки
У рф вигорає дотла природний заповідник, гасити пожежу нікому: з'явилося відео
Хворий і переляканий: Путін здивував зовнішнім виглядом на параді в Москві
Політтехнолог Олег Постернак розповів, скільки Росія здатна воювати з Україною
На знімках, які опублікувала Христина Остапчук, вона постала в стильному вбранні. Для повернення дівчина вибрала піджак в клітинку, сіру футболку і штани в тон. Завершили її лук прикраси і сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, що Остапчук їдко підколов росіян через парад 9 травня, красномовне відео.
Як повідомляла Politeka, Остапчук з дружиною показали незабутній день удвох далеко від дому.
Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" Остапчука чесно відповіла, як почувається хворий батько.