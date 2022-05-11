Як повідомляє Politeka.net, з початку війни рф проти України Володимир Остапчук вступив до добровольчого батальйону поліції, а його дружина Христина зайнялася волонтерською діяльністю. Пара деякий час перебувала в Ужгороді, але сьогодні вони повернулися до Києва. Про свою радість повідомила Христина Остапчук на сторінці в Instagram.

Дружина Володимира Остапчука зізналася, що їй сподобалося в Ужгороді, але її домівка у Києві і після повернення вона відчуває неймовірне тепло всередині.

"Ужгород приймав мене дуже тепло, за що я дуже вдячна, але.... Сьогодні я повернулася додому, до Києва і мені так тепло всередині, як ніколи. Я так сумувала! У нас з тобою ще стільки планів і все точно попереду залишаю цей вечір для нас, вдома, а завтра повернуся до вас! І від серця кожному бажаю повернутися у ваші домівки!", - написала Христина Остапчук у підписі до фото.

На знімках, які опублікувала Христина Остапчук, вона постала в стильному вбранні. Для повернення дівчина вибрала піджак в клітинку, сіру футболку і штани в тон. Завершили її лук прикраси і сонцезахисні окуляри.

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