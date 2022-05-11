Кристина Горняк и Владимир Остапчук с первого дня войны волонтерили. Сначала онлайн, а затем – физически.

Как сообщает Politeka.net, с начала войны рф против Украины телеведущий Владимир Остапчук поступил в добровольческий батальон полиции, а его жена Кристина занялась волонтерской деятельностью. Пара некоторое время находилась в Ужгороде, но сегодня они вернулись в Киев. О своей радости сообщила Кристина Остапчук на странице в Инстаграм.

Жена Владимира Остапчука призналась, что ей понравилось в Ужгороде, но ее дом в Киеве и после возвращения она чувствует невероятное тепло внутри.

"Ужгород принимал меня очень тепло, за что я очень благодарна, но.... Сегодня я вернулась домой, в Киев и мне так тепло внутри, как никогда. Я так скучала! У нас с тобой еще столько планов и все точно впереди Оставляю этот вечер для нас, дома, а завтра вернусь к вам! И от сердца каждому желаю вернуться в ваши дома!", - написала Кристина Остапчук в подписи к фото.

На снимках, которые опубликовала Кристина Остапчук, она предстала в стильном наряде. Для возвращения девушка выбрала пиджак в клетку, серую футболку и штаны в тон. Завершили ее лук украшения и солнцезащитные очки.

Напомним, Остапчук едко подколол россиян из-за парада 9 мая, красноречивое видео.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали незабываемый день вдвоем вдали от дома.

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