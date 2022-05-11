Молода дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка разом з cином виїхала до Ізраїлю, розповіла про проблему, яка турбувала її останні тижні.

Відповідний пост блогерка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

З початку війни, з 24 лютого вночі маленький Михасик спав разом з мамою. Але останні тижні хлопчик дуже важко засинав у візку.

"Одного дня, коли я не змогла в черговий раз його швидко укачати в колясці, я зрозуміла, що так не може продовжуватися далі і щось не те", — зізнається Катя.

Тому молода матуся вирішила змінити тактику.

"До цього я переконала себе, що в ліжечку він не засне, він у ньому тільки грав. І ліжечко у нього не асоціювалося зі сном. Раптом я просто чітко вирішила, що більше ніякого заколисування і сну в колясці. Моя мета – самозасипання. Це моя мрія! Адже я двічі на день ходжу по півгодини і качаю його в колясці", — розповіла дружина співака.



Спершу, як зізнається Катя, було дуже важко, адже малюк не розумів, що від нього хочуть, і весь час вставав.

"Сьогодні 4 день, як Мишко засинає та спить у ліжечку вдень та вночі. Для того, щоб він заснув потрібно 20-10 хвилин. І це ж зовсім інша річ! Весь цей час дитина мені показувала, що йому не комфортно в колясці засинати, а я це зрозуміла тільки зараз", — поділилася своєю радістю Репяхова.

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