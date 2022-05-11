Молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая вместе с сыном уехала в Израиль, рассказала о проблеме, которая беспокоила ее последние недели.

Соответствующий пост блогерка разместила на своей странице в Instagram.

С начала войны, с 24 февраля ночью маленький Михасик спал вместе с мамой. Но последние недели мальчик очень тяжело засыпал в коляске.

"Однажды, когда я не смогла в очередной раз его быстро укачать в коляске, я поняла, что так не может продолжаться дальше и что-то не то", - признается Катя.

Поэтому молодая мамочка решила сменить тактику.

"До этого я убедила себя, что в кроватке он не уснет, он в ней только играл. И кроватка у него не ассоциировалась со сном. Вдруг я просто четко решила, что больше никакого укачивания и сна в коляске. Моя цель - самозасыпание. Это моя мечта! Ведь я дважды в день хожу по полчаса и качаю его в коляске", — рассказала жена певца.



Сперва, как признается Катя, было очень тяжело, ведь малыш не понимал, что от него хотят, и все время вставал.

"Сегодня 4 день, как Мишка засыпает и спит в кроватке днем и ночью. Для того, чтобы он заснул нужно 20-10 минут. И это же совсем другое дело! Все это время ребенок мне показывал, что ему не комфортно в коляске засыпать, а я это поняла только сейчас", — поделилась своей радостью Репяхова.

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